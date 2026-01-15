A Vicopisano nasce uno sportello di ascolto grafologico contro la disgrafia

A Vicopisano apre uno sportello di ascolto grafologico, disponibile su appuntamento. Il servizio si rivolge a chi desidera prevenire o affrontare problemi legati alla disgrafia e alla scrittura manuale, offrendo un punto di riferimento professionale per l’orientamento e il supporto. Un’opportunità per chi cerca una valutazione qualificata e un intervento mirato, nel rispetto delle esigenze individuali.

A Vicopisano nasce un nuovo servizio sul territorio: uno sportello di ascolto grafologico su appuntamento, pensato per la prevenzione e per il recupero della disgrafia e, più in generale, per offrire un punto di orientamento dedicato alla scrittura a mano.L'iniziativa, realizzata da Ce.S.I.O.G.

Vicopisano sportelli gratuiti di ascolto: "Al fianco dei ragazzi e delle famiglie" - "GOOD vogliamo comunicare ai nostri ragazzi che non sono mai soli", afferma il sindaco di Vicopisano Matteo Ferrucci presentando i due nuovi sportelli gratuiti attivi da

A Vicopisano nasce un nuovo servizio sul territorio: uno sportello di ascolto grafologico su appuntamento, pensato per la prevenzione e per il recupero della disgrafia e, più in generale, per offrire un punto di orientamento dedicato alla scrittura a mano.

