Allerta su Cipro | Francia Italia e Grecia coordinano il dispiegamento di mezzi

Lungo le coste di Cipro, Francia, Italia e Grecia stanno organizzando il dispiegamento di mezzi militari in risposta alla situazione attuale. La Repubblica di Cipro segnala una calma tesa, con il governo che continua ad aggiornare le forze di sicurezza e le autorità internazionali sulla presenza di truppe e mezzi militari nella regione. La mobilitazione coinvolge diverse nazioni che monitorano attentamente gli sviluppi.

La situazione a Cipro è quella di una calma nervosa. Il governo della Repubblica sta aggiornando in fretta e furia un’infrastruttura di emergenza rimasta per decenni dormiente: un sistema concepito oltre cinquant’anni fa per fronteggiare un’eventuale escalation con la Turchia e mai realmente utilizzato. In questo contesto, il premier britannico Keir Starmer, pur avendo formalmente autorizzato gli Stati uniti all’utilizzo delle Sovereign Base Areas, anche se «solo in funzione difensiva», ha cercato oggi di rassicurare le istituzioni e la popolazione greco-cipriota che lo accusavano di essersi mosso tardi: «Stiamo adottando ogni misura necessaria per proteggere Cipro, la base e le altre zone della regione». 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Allerta su Cipro: Francia, Italia e Grecia coordinano il dispiegamento di mezzi Francia, Italia e Grecia coordinano gli aiuti militari per Cipro. La Spagna invia una fregata. Trump, Berlino con Madrid: «Non ci lasceremo dividere»DALLA NOSTRA CORRISPONDENTEBRUXELLES - L’iniziativa per mettere in campo una «solidarietà europea» nei confronti di Cipro in seguito all’attacco con... L’Italia come Francia e Spagna, manderà assetti navali per aiutare Cipro: l’annuncio di Crosetto“Dobbiamo rivalutare i nostri assetti nella regione e rispondere alle richieste dei Paesi amici in difficoltà. Una raccolta di contenuti su Allerta su Cipro Francia Italia e.... Temi più discussi: Allerta su Cipro: Francia, Italia e Grecia coordinano il dispiegamento di mezzi; Colpita base a Cipro, Ue in allerta. Parigi: Noi pronti a intervenire; Cipro sotto attacco dei missili iraniani, Londra: Allerta per le basi militari Gb. Poi arriva la smentita; Cipro, attacco a base britannica: stato di emergenza e scuole chiuse. Missili iraniani sulle basi britanniche a Cipro, minaccia smentita ma è allerta in tutta Europa: MonitoriamoDopo la minaccia di missili iraniani sui cieli dell'isola di Cipro, tutti i paesi d'Europa alzano l'allerta contro possibili ripercussioni dopo l'attacco di Usa e Israele ... virgilio.it L'allerta resta alta alla base britannica di Akrotiri a CiproMilano, 5 mar. (askanews) - L'allerta resta alta a Cipro dopo l'attacco alla base britannica di Akrotiri, nel sud dell'isola. Il Regno Unito aveva acconsentito alla richiesta americana di utilizzare l ... quotidiano.net MEDIO ORIENTE | Cresce l'allerta nello stretto di Hormuz, uno dei principali colli di bottiglia del commercio mondiale di petrolio. Il settore marittimo internazionale lo ha classificato come "zona di operazioni belliche", con circa mille navi bloccate nell'area a cau x.com Torna il maltempo in Sicilia: la Protezione Civile lancia l'allerta gialla #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook