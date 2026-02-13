Parla l’operaio dei lavori a Crans Montana | chiesi schiuma ignifuga mi dissero di no Troppo costosa

Un operaio coinvolto nei lavori a Crans Montana spiega che ha chiesto di usare schiuma ignifuga, ma gli hanno risposto di no perché troppo cara. Durante le operazioni, il lavoratore ha notato che questa scelta potrebbe aver influito sull’incendio che ha devastato la zona. Un’altra persona ha raccontato di aver visto fiamme alte e fumo nero uscire da alcuni edifici poco prima che il fuoco si diffondesse.

Dopo l'aggressione alla coppia Moretti dei familiari delle vittime del rogo di Capodanno a Crans Montana irrompe sulla scena una testimonianza choc. Destinata a peggiorare la situazione dei gestori del locale, indagati per omicidio. Due giorni dopo la tragedia che è costata la vita a 41 giovani (tra cui 6 italiani) l'operaio Robert Borbiro. impegnato nel 2016 nei lavori di ristrutturazione de Le Contellation. chiede di essere ascoltato dagli investigatori svizzeri perché in possesso di informazioni importanti. Lo scrive in una mail inviata alla polizia di Crans-Montana il fornitore degli arredi a cui si erano rivolti i gestori del bar Le Constellation: «Nel locale c'erano enormi problemi di sicurezza, non capisco come abbiano ottenuto il permesso di operare». Robert Borbiro, che realizzò gli interni del locale nel 2015-2016, dopo l'incendio ha scritto una mail alla polizia municipale di Crans-Montana denunciando «enormi problemi di sicurezza»