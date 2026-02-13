A Crans Montana, l’operaio che ha eseguito i lavori per il rifacimento del tetto rivela che, durante le operazioni, aveva chiesto di usare materiali ignifughi, ma gli è stato risposto che sarebbero stati troppo costosi. Un dettaglio che potrebbe cambiare le carte in tavola, visto che un testimone chiave si è rivolto alla polizia ma non è stato mai ascoltato.

Un consiglio inascoltato e un testimone potenzialmente fondamentale che si è rivolto alla polizia e non è mai stato sentito. È il 3 gennaio quando Robert Borbiro contatta gli investigatori svizzeri e dice di essere in possesso di informazioni importanti sul locale Le Constellation, andato a fuoco la notte di Capodanno in un rogo costato la vita a 41 persone. «Mi chiamo Robert Borbiro – scrive in una mail – ho realizzato l’arredamento per il signor e la signora Moretti per l’apertura del loro locale nel 2016. In fase di conferma dell’ordine, ho proposto l’opzione di rivestire tutto con schiuma ignifuga. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Crans Montana, l?operaio che fece i lavori: «Chiesi materiale ignifugo, mi dissero che era troppo caro»

A Crans-Montana, un incidente ha evidenziato i rischi legati all’uso di candele non ignifughe.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Crans Montana, l’operaio che fece i lavori: Chiesi materiale ignifugo, mi dissero che era troppo caro; Crans-Montana, Roma critica ma non agisce; Cagliari, vertice in Prefettura: Più controlli nei locali dopo Crans-Montana; Stefano Vuolo morto sul lavoro a Pennabilli: indagini in corso.

Crans Montana, l’operaio che fece i lavori: «Chiesi materiale ignifugo, mi dissero che era troppo caro»Un consiglio inascoltato e un testimone potenzialmente fondamentale che si è rivolto alla polizia e non è mai stato sentito. È il 3 gennaio quando Robert Borbiro contatta ... ilmattino.it

Crans-Montana, il memoriale per le vittime in fumo. Il papà di Chiara Costanzo: «La nostra ferita resta aperta. Ogni volta si trova il modo per farla sanguinare»»Esclusa l'origine dolosa del rogo. Il comandante dei vigili del fuoco, David Vocat sarà sentito dalla Procura perché ispezionò Le Constellation e dichiarò che le misure antincendio erano rispettate ... milano.corriere.it

Jacques e Jessica Moretti sono stati aggrediti da alcuni familiari delle vittime di Crans Montana. Un drammatico parapiglia tra alcuni familiari delle vittime del rogo al Constellation e i coniugi Moretti si è verificato pochi minuti prima dell'inizio dell'interrogatorio - facebook.com facebook

#CransMontana, Jessica Moretti: 'Nessuno chiese prove evacuazione' x.com