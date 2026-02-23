La Sapienza ha vinto un bando da 5,7 milioni di euro per finanziare 10 ricercatori

La Sapienza ha ottenuto 5,7 milioni di euro da un bando europeo, causato dall’alta qualità delle sue proposte di ricerca. Questa somma consentirà di finanziare dieci borse di studio per giovani ricercatori, con un investimento diretto di 3,22 milioni di euro. Le risorse serviranno anche a sostenere vari progetti innovativi in diversi settori scientifici. L’ateneo si prepara a rafforzare il proprio team di studiosi tra nuove assunzioni e iniziative di ricerca.

Ecco quali sono i progetti risultati vincitori. Altri 54, non finanziati, hanno ricevuto comunque il prestigioso marchio di qualità che permetterà di accedere a diverse risorse Soldi freschi per la ricerca scientifica accademica. Sapienza ha vinto dieci borse “Msca Postdoctoral Fellowships”, pari a 3,22 milioni di euro, grazie alle quali potrà reclutare dieci ricercatori di talento e finanziare altrettanto progetti. Non solo. Nell'ambito della Msca, il bando “Staff Exchange” ha finanziato ulteriori 2,5 milioni di euro per due progetti che coinvolgono docenti Sapienza come “principal investigator", cioè ricercatori che conducono una ricerca o uno studio clinico, e altri quattro progetti che vedono l'ateneo romano con il ruolo di partner. 🔗 Leggi su Romatoday.it

