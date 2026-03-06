Università ed enti di ricerca dal MUR 60,7 milioni l’anno per assumere fino a 2.000 ricercatori | firmati i decreti attuativi del piano straordinario previsto dalla legge di Bilancio

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha firmato i decreti attuativi del piano straordinario previsto dalla legge di Bilancio 2026, destinando circa 60,7 milioni di euro all’anno a università ed enti di ricerca. Il progetto mira ad assumere fino a 2.000 ricercatori, attraverso un intervento volto a rafforzare il settore e aumentare le risorse umane disponibili.

