Nelle ultime ore, i prezzi dei carburanti sono aumentati del 30% in pochi giorni, generando preoccupazioni tra consumatori e operatori del settore. Un’immagine chiave di questa situazione è una mappa satellitare dello Stretto di Hormuz, dove si vedono numerose navi ferme, cariche di petrolio e gas per un valore complessivo di 25 miliardi di dollari. La scena evidenzia le tensioni attorno alle rotte energetiche mondiali.

L’immagine simbolo di queste ore è una mappa satellitare dello Stretto di Hormuz: la miriade di puntini indicati testimonia le mille navi bloccate, cariche di petrolio e gas per un valore di 25 miliardi di dollari. La guerra in Iran ha ripercussioni attualissime anche in Romagna. Anzi, fin troppo attuali, visto che ad appena una manciata di giorni dall’inizio del conflitto, gli automobilisti di casa nostra stanno già scontando rincari di oltre 30 centesimi al litro per il carburante versato nei loro serbatoi, anche se il gasolio e la benzina che vengono erogati in queste ore erano arrivati nelle cisterne di stoccaggio italiane ampiamente prima dello scoppio della crisi internazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Allarme speculazione. Prezzi dei carburanti saliti del 30% in pochi giorni

Carburanti, i prezzi salgono subito dopo la crisi nel Golfo: il sospetto di una nuova speculazione

