Allarme nelle scuole per un uomo ecco il motivo

Giovedì mattina, le forze dell'ordine sono intervenute nelle scuole di Mestre a seguito di numerose segnalazioni di genitori e famiglie. Un uomo è stato avvistato in diversi plessi scolastici, cercando due bambini e pronunciando ripetutamente i loro nomi. L’uomo si è anche presentato come assistente sociale, suscitando preoccupazione tra chi frequentano gli istituti. La situazione ha portato all’intervento dei carabinieri con le auto di servizio.

Macchine dei carabinieri di Mestre nell'area scuole, giovedì mattina, diverse segnalazioni preoccupate di genitori e famiglie per la presenza di un uomo in diversi plessi, alla ricerca di due bambini di cui continuava a pronunciare il nome, spacciandosi anche per un assistente sociale. Prima si è presentato in alcune materne, poi alle elementari e alla fine la persona è stata intercettata dai militari dell'Arma davanti alla scuola primaria “Tiziano Vecellio” di Mestre. Non stava tentando di rapire i bambini, diversamente da quanto circolava in rete: si trattava del loro padre. Una situazione già nota alle istituzioni e una misura del giudice che ha già stabilito un regime protetto per le visite del papà ai figli. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

