Raid e furti nelle scuole cresce l' allarme | nella notte colpito il liceo Banzi di Lecce

Nella notte, alcuni sconosciuti sono penetrati nel liceo scientifico Banzi di Lecce. È l’ultimo di una serie di raid e furti che si sono verificati in diverse scuole della città in pochi giorni. Ignoti hanno forzato le porte e si sono introdotti all’interno, lasciando dietro di sé danni e preoccupazione tra studenti e insegnanti. La polizia indaga per identificare i responsabili.

Furti e raid: dopo il Fermi, assalto al Banzi. È l'ennesimo episodio nel giro di pochi giorni. Nella notte ignoti si sono introdotti all'interno del liceo scientifico "Banzi" di Lecce, dopo aver forzato una porta d'ingresso. Una volta dentro, hanno preso di mira tre distributori automatici di snack e bevande, con l'obiettivo di rubare le monete contenute all'interno. Fortunatamente non si registrano altri danni alla struttura scolastica né alle aule. L'allarme è stato lanciato questa mattina daagli operatori scolastici: sul posto l'intervento dei carabinieri impegnati nei rilievi e nell'avvio delle indagini per risalire ai responsabili.

