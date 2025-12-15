Coordinatori pedagogici insufficienti | l’allarme nei nidi e nelle scuole dell’infanzia di Roma

A Roma, la carenza di coordinatori pedagogici nei nidi e nelle scuole dell’infanzia sta generando preoccupazione. La mancanza di figure di riferimento e i carichi di lavoro eccessivi compromettono la qualità dell’offerta educativa, evidenziando un problema che richiede interventi immediati per garantire un adeguato supporto alle strutture e ai bambini.

Nei nidi e nelle scuole dell’infanzia mancano i coordinatori pedagogici e, i pochi che ci sono, hanno carichi di lavoro troppo massicci. Il risultato è che, allo stato attuale delle cose, non è possibile portare avanti un efficace monitoraggio delle strutture che ricadono sotto la responsabilità. Romatoday.it

