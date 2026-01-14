Secondo fonti di Reuters, gli Stati Uniti potrebbero avviare un intervento militare in Iran entro le prossime 24 ore. La notizia, riportata citando due funzionari europei, evidenzia una possibile escalation nelle relazioni internazionali e nelle tensioni nella regione. Restano da monitorare gli sviluppi e le eventuali comunicazioni ufficiali per comprendere le future azioni e implicazioni di tale scenario.

Gli Stati Uniti potrebbero intervenire militarmente in Iran nelle prossime 24 ore. Lo scrive Reuters citando due funzionari europei. Un funzionario israeliano conferma la stessa lettura: Donald Trump avrebbe deciso di intervenire, anche se resta incerta la portata della possibile operazione. Nelle scorse ore la Casa Bianca ha invitato parte del personale dalla propria base di Al Udeid, in Qatar, a lasciare il luogo entro mercoledì sera, spiegando che la misura è stata presa «in risposta alle attuali tensioni regionali». Non ci sono però segnali di un’ evacuazione di massa come quella avvenuta a giugno, durante l’intervento americano a supporto di Israele in Iran. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Reuters: gli Usa potrebbero colpire l’Iran entro 24 ore

