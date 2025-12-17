Possono colpire la costa ovest degli Usa  È allarme per i droni cinesi

La Cina sta sviluppando una nuova generazione di droni subacquei di dimensioni eccezionali, denominati XXLUUV, con potenziali capacità di colpire le coste occidentali degli Stati Uniti. Questa innovazione tecnologica solleva preoccupazioni riguardo all'equilibrio strategico nel Pacifico, evidenziando un possibile aumento delle tensioni nella regione.

La Cina sta sviluppando una nuova classe di droni subacquei extra-extra-large (XXLUUV) che potrebbe modificare l'equilibrio strategico nel Pacifico. In che modo? Introducendo sfide inedite per la sicurezza degli Stati Uniti. Secondo analisi recenti, infatti, questi veicoli autonomi di grandi dimensioni avrebbero autonomia e capacità operative tali da poter raggiungere la costa occidentale americana, un obiettivo fino a oggi considerato fuori portata per i sistemi navali di Pechino. Finora la vastità del Pacifico ha rappresentato una naturale barriera protettiva per gli Stati Uniti, consentendo alla U. Ilgiornale.it

