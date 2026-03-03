Allarme bomba nella sede di Fratelli d’Italia in via della Scrofa | evacuato il palazzo

Nella sede di Fratelli d’Italia in via della Scrofa è stato segnalato un allarme bomba. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno evacuato l’edificio. La polizia sta procedendo con le verifiche per accertare la natura della minaccia. Nessuno è rimasto ferito durante le operazioni di evacuazione.

Allarme bomba nella sede di Fratelli d'Italia in via della Scrofa. Secondo quanto riferito da fonti del partito, i locali sono stati evacuati. Sul posto polizia e Digos. Gli agenti stanno ispezionando con i cani molecolari anche gli uffici della Fondazione An e la redazione del Secolo d'Italia. Durante le operazioni sono state chiusi via della Scrofa e vicolo della Vaccarella.