Allarme bomba nella sede di Fratelli d’Italia a Roma evacuato il palazzo

Nella giornata di oggi, nel centro di Roma, è stato attivato un allarme bomba alla sede di Fratelli d’Italia situata in via della Scrofa, a breve distanza dal Parlamento. Immediatamente sono state avviate le procedure di evacuazione dell’edificio, coinvolgendo le forze dell’ordine e i servizi di emergenza. La zona è stata messa sotto controllo mentre si attende l’esito delle verifiche.

Momenti di tensione nel centro di Roma dove è scattato un allarme bomba nella sede di Fratelli d’Italia, in via della Scrofa, a pochi passi dal Parlamento. Nel pomeriggio le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente sul posto facendo evacuare l’intero edificio per motivi di sicurezza. Sul luogo sono arrivati polizia, artificieri e unità cinofile per verificare la presenza di un eventuale ordigno. Gli agenti hanno messo in sicurezza l’area e bloccato temporaneamente le strade circostanti, mentre all’interno del palazzo venivano effettuati controlli approfonditi. L’edificio ospita non solo gli uffici del partito guidato dalla premier Giorgia Meloni, ma anche altri uffici e redazioni legate all’area politica del centrodestra. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Roma, allarme bomba in via della Scrofa nella sede di Fratelli d'Italia, evacuato l'intero palazzo, strade chiuse - VIDEOI cani molecolari stanno ispezionando anche gli uffici della Fondazione An e la redazione del Secolo d'Italia.

Roma, rientrato allarme bomba in via della Scrofa nella sede di Fratelli d'Italia, era stato evacuato l'intero palazzo - VIDEOÈ rientrato l'allarme bomba a Roma, in via della Scrofa, nella sede di Fratelli d'Italia.

Roma, allarme bomba nella sede di FdI in via della Scrofa: evacuato il personale

Allarme bomba nella sede di Fratelli d’Italia in via della Scrofa: evacuato il palazzo, poi l’allerta rientraSul posto la polizia che sta ispezionando con i cani molecolari anche gli uffici della Fondazione An e la redazione del Secolo d’Italia ... ilfattoquotidiano.it

Allarme bomba nella sede di Fratelli d'Italia in via della Scrofa a Roma. Rientrato dopo le verifiche degli artificieriIn via della Scrofa ci sono la sede di Fratelli d'Italia e la redazione del Secolo d'Italia. Tutto il personale di FdI è stato fatto allontanare per un allarme bomba. Altri tre allarmi a piazza Venezi ... roma.corriere.it

