Allarme bomba al tribunale di Milano evacuazione di alcune parti dell’edificio Udienze interrotte

Al tribunale di Milano è stata ricevuta una telefonata anonima che segnalava la presenza di una bomba. La polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto e hanno evacuato alcune aree dell'edificio. Le udienze sono state interrotte e le forze dell'ordine stanno gestendo la situazione. La telefonata, di provenienza straniera, ha causato l’intervento delle autorità.

Polizia e vigili del fuoco stanno intervenendo al palazzo di Giustizia di Milano dove è arrivata una telefonata, pare con voce straniera, in cui si parlava della presenza di una bomba. Sono in corso le verifiche; davanti al Tribunale più mezzi di vigili del fuoco e della Polizia ed è in corso l'evacuazione di alcune parti del tribunale. Da quanto si è saputo, la telefonata – nella quale in sostanza una voce diceva "c'è una bomba in tribunale"- è arrivata in Questura e i vertici degli uffici giudiziari milanesi hanno attivato subito il piano di emergenza. Tutte le persone presenti all'interno, centinaia, stanno mano a mano uscendo dal palazzo di giustizia e sono state interrotte tutte le attività, udienze comprese.

