La telefonata anonima fa scattare l’allarme bomba al tribunale di Ivrea | evacuato l’edificio

Lunedì 29 dicembre, intorno alle 11, un'email anonima ha portato all’evacuazione del tribunale di Ivrea, in via Cesare Pavese, a seguito di un allarme bomba. La notizia ha comportato l’intervento delle forze dell’ordine e la messa in sicurezza dell’edificio, senza conseguenze per le persone presenti. L’evento si inserisce in un contesto di controlli e verifiche, finalizzate a garantire la sicurezza degli ambienti pubblici.

Una telefonata anonima ha fatto scattare l’allarme bomba al tribunale a Ivrea, in via Cesare Pavese, intorno alle 11 di lunedì 29 dicembre. Per precauzione è stato evacuato l’edificio poi è stato accertato che si è trattato di un falso allarme.La telefonata anonima“C’è una bomba, salterete in. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - La telefonata anonima fa scattare l’allarme bomba al tribunale di Ivrea: evacuato l’edificio Leggi anche: Allarme bomba a Roma, evacuato istituto scolastico dopo telefonata anonima Leggi anche: Falso allarme bomba a Palazzo Canavese: telefonata anonima (“L’edificio salterà”), due famiglie e una panetteria evacuate La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Bocciato 30 anni fa, fa scattare allarme - La telefonata di un ex alunno oggi 51enne ha fatto scattare l'allarme bomba stamattina all'istituto tecnico Pininfarina di Moncalieri, nel Torinese. lagazzettadelmezzogiorno.it “C’è una borsa nel bidone, andate a vedere”: telefonata anonima fa scoprire armi e droga a Secondigliano - È bastata una telefonata anonima al 112, con queste semplici parole, a permettere ai carabinieri di rinvenire, a Secondigliano, ... fanpage.it Metromare. Arriva una telefonata anonima e scatta l'evacuazione. Era un falso allarme - Una telefonata anonima al numero di emergenza 112 ha fatto scattare l'allarme alla stazione Metromare di Acilia dove é in corso una ispezione dei Carabinieri con l'ausilio delle unità cinofile. rainews.it IN MEMORIA DI GIUSEPPE PIANI, UN SACRIFICIO CHE CONTINUA A PARLARE La sera del 29 dicembre 1967 il Carabiniere Scelto Giuseppe PIANI, nativo di Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina, ricevette in caserma una telefonata anonima con la - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.