Un biglietto annuncia un ordigno in un' aula allarme bomba a scuola | polizia sul posto

Giovedì 5 marzo all’istituto Leopardi di via Boccaccio a Ferrara, la scuola è stata evacuata a causa di un biglietto che annunciava la presenza di un ordigno nell’aula. La polizia è intervenuta sul posto e ha avviato le verifiche, mentre gli studenti sono stati fatti uscire e accompagnati a casa. L'episodio ha generato grande preoccupazione tra genitori e insegnanti.

Allarme bomba a scuola, i bambini tornano a casa. E’ quanto accaduto nella prima mattina di giovedì 5 marzo all’istituto Leopardi di via Boccaccio, a Ferrara. Intorno alle 8, infatti, nell’edificio che ospita la scuola primaria si sono presentati gli agenti di polizia: le famiglie dei piccoli sono state immediatamente contattate per tornare a prendere i propri figli. Il motivo? Un allarme bomba. Secondo quanto si apprende, infatti, nei pressi dell’edificio è stato trovato un biglietto che annunciava la presumibile presenza di un ordigno all’interno di una delle aule. Per sicurezza, quindi, l’intera struttura è stata evacuata. Secondo voci non conformate, però, il messaggio sarebbe stato solo uno scherzo di cattivo gusto. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Leggi anche: Allarme bomba nella sede della Lega: artificieri sul posto Leggi anche: Trovato un ordigno al Rione Terra, zona cinturata, artificieri sul posto Contenuti utili per approfondire biglietto annuncia. Discussioni sull' argomento LFC annuncia i risultati dell'ultimo sondaggio sui biglietti; Max Pezzali - annuncia oggi una nuova avventura live nei palasport italiani; Marracash annuncia il live alla Barona; Marracash annuncia Marra Block Party nella sua Barona. EMIS KILLA info 06 48903278 @emiskilla annuncia il sold out e raddoppia la data milanese del suo tour nei club! 8 Maggio | Orion, ROMA Biglietti disponibili Acquista il tuo biglietto nel nostro punto vendita a Piazza della Repubblica 53 - - facebook.com facebook