Allarme bomba al Tribunale di Milano dopo la telefonata in Questura edificio evacuato | i dettagli della voce

Al Tribunale di Milano è scattato un allarme bomba a seguito di una telefonata anonima ricevuta in Questura. L'edificio è stato evacuato e le forze dell’ordine hanno avviato le operazioni di verifica. La telefonata ha segnalato un possibile ordigno all’interno dell’edificio, che ora è sottoposto a controlli accurati. Non ci sono ancora dettagli sui risultati delle verifiche in corso.

Al Tribunale di Milano è scattato un allarme bomba dopo una telefonata in Questura, l'edificio è stato evacuato per motivi di sicurezza: la situazione. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Allarme bomba al Tribunale di Milano dopo la telefonata in Questura, edificio evacuato: i dettagli della voce La telefonata anonima fa scattare l’allarme bomba al tribunale di Ivrea: evacuato l’edificioUna telefonata anonima ha fatto scattare l’allarme bomba al tribunale a Ivrea, in via Cesare Pavese, intorno alle 11 di lunedì 29 dicembre. Allarme bomba in Tribunale a Milano: la telefonata, i controlli e l’evacuazione in corsoLa Polizia e i vigili del fuoco stanno intervenendo al palazzo di Giustizia di Milano dopo che in Questura è arrivata una telefonata, pare con voce... Una raccolta di contenuti su Allarme bomba al Tribunale di Milano.... Temi più discussi: Aumentare la vigilanza. L’allarme alla polizia per il rischio di nuove manifestazioni violente per Iran e Palestina; Fuorionda tra avvocato e presidente del Tribunale, in Valle d’Aosta scoppia la polemica; Allarme bomba nella sede della Lega di via Bellerio a Milano; Allarme bomba nella sede della Lega: artificieri sul posto. Allarme bomba al palazzo di Giustizia di MilanoLa Polizia e i vigili del fuoco stanno intervenendo al palazzo di Giustizia di Milano dove è arrivata una telefonata, pare con voce straniera, in cui si parlava della presenza di una bomba. Sono in ... ilmessaggero.it Allarme bomba al Palagiustizia di Milano, controlli in corsoLa Polizia e i vigili del fuoco stanno intervenendo al palazzo di Giustizia di Milano dove è arrivata una telefonata, pare con voce straniera, in cui si parlava della presenza di una bomba. (ANSA) ... ansa.it In attesa di conoscere il futuro, il decreto del Tribunale di Milano avrebbe ripercussioni dirette anche su Genova... - facebook.com facebook Ex Ilva, i commissari impugneranno la sentenza del Tribunale di Milano. La Commissione Europea chiede chiarimenti x.com