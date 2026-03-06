Allarme bomba a Milano oggi | evacuato il Tribunale dopo telefonate anonime

Questa mattina, venerdì 6 marzo, al Palazzo di Giustizia di Milano si è verificato un allarme bomba a seguito di telefonate anonime. L’edificio è stato evacuato e centinaia di persone sono state fatte uscire in via precauzionale. La situazione ha causato disagi e momenti di tensione tra chi si trovava all’interno del tribunale. Sul posto sono intervenuti gli artificieri e le forze dell’ordine.

Momenti di tensione questa mattina, venerdì 6 marzo, al Palazzo di Giustizia di Milano, dove è scattato un allarme bomba che ha portato all'evacuazione di centinaia di persone presenti all'interno dell'edificio. Sul posto sono intervenuti polizia e vigili del fuoco, mentre sono in corso le verifiche per accertare la presenza di eventuali ordigni. L'allarme è scattato nelle prime ore della mattinata dopo alcune telefonate anonime arrivate in Questura. Secondo quanto appreso, nell'arco di circa mezz'ora sarebbero state effettuate più chiamate in cui una voce – descritta come con accento straniero – segnalava con insistenza la presenza di una bomba all'interno del Palazzo di Giustizia, senza però fornire ulteriori dettagli o rivendicazioni.