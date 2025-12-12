I tesori intorno al Subasio Partono i tour gratuiti alla scoperta dei musei

Scopri i tesori nascosti intorno al monte Subasio con i tour gratuiti organizzati nelle prossime due domeniche. Partendo da Assisi, i visitatori avranno l'opportunità di esplorare musei e luoghi simbolici del territorio del Parco Subasio, accompagnati da guide esperte e navette dedicate, per un viaggio tra arte, storia e natura.

Alla scoperta delle bellezze presenti intorno al monte Subasio. Proseguono infatti, nelle prossime due domeniche, i tour gratuiti alla scoperta dei musei e del territorio dei Comuni del Parco Subasio, con Assisi capofila del progetto e base di partenza per tutte le uscite con apposita navetta e guida. Il 14 e il 21 dicembre sono in programma due esperienze fra la città serafica, Spello e Nocera Umbra, immerse nell'atmosfera natalizia. Domenica 14, partenza alle 10.15 con due punti di raccolta ad Assisi: parcheggio Giovanni Paolo II e piazzale antistante il sagrato della Basilica di Santa Maria degli Angeli.

