Alla Mediterranea cresce la presenza femminile più donne anche nelle discipline Stem

All’università Mediterranea di Reggio Calabria la presenza femminile si sta rafforzando, diventando la maggioranza tra i laureati. In particolare, si osserva un aumento anche nelle aree STEM, con più donne che si specializzano in discipline scientifiche e tecnologiche rispetto al passato. I dati ufficiali mostrano questa tendenza senza interpretazioni o commenti aggiuntivi.

Dal rapporto di genere AlmaLaurea 2026 emerge un Ateneo con il 60,4% di laureate e studentesse provenienti da famiglie senza titolo universitario All’università Mediterranea di Reggio Calabria la componente femminile continua a crescere, affermandosi come maggioritaria tra i laureati e registrando progressi anche nelle discipline scientifiche e tecnologiche. È quanto emerge dal Rapporto di genere AlmaLaurea 2026, l’indagine annuale che analizza le differenze di genere nei percorsi universitari e negli esiti occupazionali dei laureati negli atenei italiani. Il rapporto prende in esame diversi aspetti del percorso accademico, dalle scelte formative alle performance negli studi, fino all’inserimento nel mercato del lavoro. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

