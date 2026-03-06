Alla guida completamente ubriaca 45enne arrestata dalla polizia

Nel pomeriggio di ieri, la polizia ha arrestato una donna di 45 anni trovata alla guida in stato di ebrezza durante un controllo nel capoluogo. Durante le operazioni, sono stati effettuati anche due deferimenti e diverse sanzioni amministrative. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli sul territorio, portando a questi risultati.

Il bilancio dei controlli è stato di 107 persone identificate. 64 veicoli sottoposti a verifica. 13 contravvenzioni elevate per infrazioni al Codice della Strada Nella giornata di ieri, il personale della Polizia di Stato ha portato a termine una fitta serie di controlli sul territorio del capoluogo, culminati con un arresto, due denunce e diverse sanzioni amministrative. Le operazioni sono state condotte dagli agenti della Squadra Volante della Questura. I poliziotti hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione nei confronti di una donna classe 1981. Il provvedimento è scattato in quanto la quarantacinquenne è stata riconosciuta... 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

