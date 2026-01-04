Incidente in tangenziale | ubriaca alla guida travolge l' auto della polizia locale

Un incidente si è verificato sulla tangenziale all’altezza dell’uscita Salaria, quando un’auto condotta da una donna in stato di ebbrezza ha travolto un veicolo della polizia locale. Gli agenti erano impegnati nella sistemazione di una palina segnaletica al momento dell’impatto. L’incidente ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza stradale e sull’importanza di rispettare le norme, anche in situazioni di lavoro di emergenza.

Ubriaca al volante di un'auto ha centrato in pieno la vettura della polizia locale, con gli agenti che erano impegnati nella sistemazione di una palina segnaletica sulla Tangenziale, altezza uscita Salaria. Attimi di terrore sono stati quelli vissuti intorno alle 4 di domenica 4 gennaio.

