Alla Fondazione dei Monti Uniti c' è la mostra ' Un Manifesto per il Giorno della Memoria’

La Fondazione dei Monti Uniti di Foggia celebra il Giorno della Memoria con la mostra tematica 'Un Manifesto per il Giorno della Memoria’, in programma dal 27 gennaio al 14 febbraio. La cerimonia di inaugurazione si terrà martedì 27 gennaio alle ore 18 nella sala ‘Rosa del Vento’ della Fondazione. Il 27 gennaio, data in cui ricorre il Giorno della Memoria in ricordo delle vittime dell’Olocausto, rappresenta per la Fondazione un momento di riflessione civile e culturale che, dal 2019, viene ricordato attraverso un progetto espositivo dedicato. Anche quest’anno, con la settima edizione del ciclo di mostre per le celebrazioni del Giorno della Memoria, l’iniziativa rinnova il suo impegno nel mantenere viva la memoria storica, affidando all’arte visiva e alla grafica il compito di interpretare, raccontare e trasmettere un messaggio contro l’odio, la discriminazione e l’indifferenza.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Un manifesto per il Giorno della Memoria: mostra di arte grafica alla Fondazione Monti UnitiLa Fondazione Monti Uniti di Foggia presenta la mostra "Un Manifesto per il Giorno della Memoria", dedicata alla commemorazione delle vittime dell'Olocausto.

