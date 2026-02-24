Figlio della nostra terra condannato prima del processo il monito dell’ex sindaco di Alì Terme sul caso Cinturrino

Il caso di un giovane di Alì Terme, condannato prima del processo, ha sollevato molte polemiche. La decisione si basa su un’accusa che ha portato a una condanna rapida, senza un'adeguata istruttoria. L’ex sindaco del paese ha criticato il sistema giudiziario, chiedendosi se la presunzione di innocenza sia ancora rispettata. La vicenda ha acceso un dibattito sulla tutela dei diritti e sulla trasparenza delle procedure. La comunità attende chiarimenti ufficiali sulle modalità di questa condanna.

L'avvocato ed ex primo cittadino richiama al rispetto della presunzione di innocenza e critica la pressione mediatica sul commissario capo arrestato per omicidio volontario e altre accuse gravi a Milano “Mi chiedo se la presunzione di innocenza operi ancora e che fine ha fatto il sistema garantista ventilato e sbandierato dai nostri media”. Si leva una voce autorevole in difesa del poliziotto di Alì Terme Carmelo Cinturrino, assistente capo del commissariato Mecenate arrestato con l'accusa di omicidio volontario per aver sparato e ucciso il pusher Abderrahim Mansouri, 28 anni, durante un controllo anti spaccio il 26 gennaio nella zona di Rogoredo, quartiere alla periferia di Milano. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Mette-Marit di Norvegia, il figlio arrestato il giorno prima dell’inizio del processoLa principessa Mette-Marit si trova di fronte a una crisi difficile. La sentenza a sorpresa: Sasch, condannato solo il figlio dell’ex sindacoUna sentenza inaspettata ha condannato a tre anni per bancarotta fraudolenta Giacomo Cenni, figlio dell’ex sindaco Roberto Cenni, nel procedimento sul fallimento del gruppo Sasch. Argomenti correlati Figlio della nostra terra condannato prima del processo, il monito dell’ex sindaco di Alì Terme sul caso Cinturrino; In ricordo di Ongis e Bescapè, due grandi della Bassa Lodigiana; LA FIERA IN CAMPO E IL NOSTRO FUTURO; Lutto Benigni: addio al galantuomo della politica, intellettuale raffinato. Chi era Daniele Scotto Rosato, il maresciallo della Finanza morto a Bacoli: «Giovane figlio della nostra terra»Dolore a Bacoli per la morte del maresciallo della Finanza Daniele Scotto Rosato. L'uomo è morto dopo essere scomparso in mare mentre era su una canoa. Questo il messaggio del sindaco di Bacoli, Josi ... ilmattino.it Omicidio a Rogoredo, Alì Terme sotto choc dopo l’arresto di Carmelo Cinturrino L'agente 41enne è originario del centro jonico, dove la comunità si è stretta intorno ai genitori... - facebook.com facebook