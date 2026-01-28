Distretto ceramico Vietare il sorpasso ai mezzi pesanti sulla Modena-Sassuolo
I sindaci dei Comuni di Sassuolo, Fiorano Modenese, Formigine e Maranello chiedono a ANAS di intervenire subito sulla strada. Nella lettera congiunta, i primi cittadini evidenziano il bisogno di vietare il sorpasso ai mezzi pesanti sulla Superstrada, considerata un’arteria cruciale per il distretto ceramico. La proposta mira a migliorare la sicurezza per tutti gli automobilisti, dato che sulla strada transitano ogni giorno molti veicoli. Ora si aspetta una risposta dall’ente stradale.
Da tempo le Amministrazioni comunali segnalano, anche sulla base delle numerose segnalazioni ricevute dai cittadini, la necessità di introdurre il divieto di sorpasso per i mezzi pesanti lungo il tracciato della S.S. 724, per evidenti ragioni di sicurezza stradale. Nel tratto di competenza di Formigine, ricordiamo, si sconta anche il problema dello spegnimento del tutor dopo le vicende giudiziarie legate all'omologazione dei dispositivi.🔗 Leggi su Modenatoday.it
Approfondimenti su Modena Sassuolo
Distretto ceramico di Modena e Reggio Emilia, la Regione promuove un nuovo accordo per ridurre le emissioni
Il distretto ceramico di Modena e Reggio Emilia si impegna a ridurre le emissioni inquinanti delle aziende del settore, nell’ambito di un nuovo accordo promosso dalla Regione Emilia-Romagna.
Alla scoperta del distretto ceramico. Marazzi Group ’forma’ gli studenti
Ultime notizie su Modena Sassuolo
Distretto ceramico, polizie locali radunate a Maranello per celebrare San Sebastiano e benedire i veicoliQuesta mattina, per le celebrazioni di San Sebastiano, le Polizie locali dei Comuni del Distretto ceramico si sono radunate in Piazza Libertà a Maranello, per poi raggiungere in corteo il Santuario di ... sassuolo2000.it
Accordo per ridurre lo smog nel distrettoRiduzione delle emissioni nel Distretto ceramico di Modena e Reggio Emilia: la Regione promuove l’avvio dei lavori per un nuovo Accordo territoriale volontario. Contenere le emissioni inquinanti delle ... ilrestodelcarlino.it
Partecipa anche tu alla corsa/camminata Run4Care! Domenica 22 febbraio ore 9 Sassuolo, piazza Falcone e Borsellino Manifestazione dedicata al personale sanitario e aperta a tutti! Organizzata da CSI Modena con Ausl, Azienda Ospedali facebook
Soldi per #Hamas, il 52enne arrestato a #Sassuolo ha 70 immobili tra #Modena e #Reggio: la mappa x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.