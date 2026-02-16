Alessio Pili Stella è tornato a essere protagonista di Uomini e Donne dopo aver partecipato al programma e aver mantenuto un profilo basso negli ultimi anni. La sua presenza ha attirato l’attenzione dei fan, soprattutto per il suo percorso nel Trono Over, che ha riacceso il suo interesse tra il pubblico. È noto per essere un imprenditore di 45 anni, ma molti non conoscono bene la sua vera professione o i dettagli della sua vita privata. La sua apparizione ha fatto parlare anche sui social, dove ha condiviso alcune foto recenti.

Alessio Pili Stella è tornato a far parlare di sé a Uomini e Donne. Dopo stagioni in cui è rimasto più defilato, oggi il suo nome è tornato spesso al centro delle dinamiche del Trono Over, complice un percorso che lo ha rimesso sotto i riflettori. Il pubblico lo conosce da tempo, ma nelle ultime puntate molti si sono chiesti chi sia davvero: quanti anni ha, che lavoro fa e cosa è successo nella sua vita sentimentale fuori e dentro lo studio. Ex dama annuncia la convivenza dopo Uomini e Donne Uomini e Donne: età e origini di Alessio Pili Stella. Secondo le informazioni emerse, Alessio Pili Stella è romano e ha 47 anni. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, chi è Alessio Pili Stella: età, vera professione, ex e social

Nella registrazione più recente di Uomini e Donne, il clima tra Gianni Sperti e Alessio Pili Stella si è surriscaldato.

Gabriele, 45enne di Milano, ha attirato l’attenzione di pubblico e commentatori grazie alla sua presenza nel Trono Over di Uomini e Donne.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.