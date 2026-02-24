Allarme Forlì le rivali stanno scappando Milano e Mestre più lontane | servono punti

Un blitz di Milano e Mestre ha allontanato le rivali da Forlì, che ora rischia di perdere terreno nella corsa alla salvezza. La causa risiede nelle sconfitte consecutive che hanno ridotto le possibilità di accumulare punti chiave. Con solo due mesi di campionato rimasti, la squadra deve stringere i denti e trovare nuove energie per invertire la rotta. La posta in gioco si fa sempre più alta in vista delle prossime partite cruciali.

© Sport.quotidiano.net - Allarme Forlì, le rivali stanno scappando. Milano e Mestre più lontane: servono punti

La volata salvezza entra nel vivo. Al termine della regular season mancano due mesi esatti e, nelle dieci partite che mancano al ‘gong’, il margine di errore per la Pallacanestro 2.015 si assottiglia sempre di più. I biancorossi, alla vigilia della complessa sfida casalinga di domani sera contro Brindisi, sono sempre pienamente invischiati in piena lotta per non retrocedere: fermi al quartultimo posto in solitaria, a quota 18 punti. Un piazzamento che significherebbe doversi giocare la permanenza in categoria passando per i playout. Il weekend, oltretutto, ha portato con sè alcuni risultati che certamente non fanno il gioco di Tavernelli e compagni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net Servono punti: il Forlì non può più aspettare. Oggi arriva il Carpi, quarto. "Siamo pronti"Il Forlì affronta oggi il Carpi, quarta in classifica, in una sfida decisiva per uscire dalla crisi. Leggi anche: Basket, serie A2 | Libertas ko al Modigliani, Final Four più lontane. Diana: "Troppo nervosi e poca energia, brava Mestre che ha meritato"