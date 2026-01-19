Guidare l’Agentic Era | con AI Festival a Milano oltre 150 esperti che stanno definendo l’applicazione dell’AI nel mondo

L’AI Festival 2026 si svolgerà a Milano il 21 e 22 gennaio, riunendo oltre 150 esperti internazionali per esplorare le applicazioni dell’intelligenza artificiale. Con più di 115 interventi, l’evento offrirà un’occasione di formazione avanzata, contribuendo a guidare l’evoluzione dell’era agentica e a favorire un dialogo approfondito sulle opportunità e le sfide legate all’AI nel contesto attuale.

AI Festival 2026 arriva a Milano il 21 e 22 gennaio, con oltre 150 speaker internazionali e più di 115 speech che guideranno due giornate di formazione avanzata sull’intelligenza artificiale. Il programma propone sale verticali dedicate allo sviluppo di competenze specialistiche, con un focus concreto sull’applicazione dell’AI in business, governance e società. Ideato da Search On Media Group e powered by WMF – We Make Future, AI Festival 2026 riunisce le menti che stanno plasmando l’ Agentic Era. Con il programma completo ora disponibile online, la terza edizione di AI Festival – “Empowering the Agentic Era” si conferma come uno dei principali appuntamenti europei dedicati all’ intelligenza artificiale applicata. 🔗 Leggi su Parlami.eu

