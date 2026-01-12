Slot machine accese fuori orario | 6mila euro di multa per due bar
Due bar del Vco sono stati multati di 6.000 euro ciascuno per aver tenuto accese le slot machine fuori dagli orari consentiti. I controlli dei carabinieri hanno verificato il rispetto delle normative sul gioco d’azzardo, che prevedono limiti precisi per l’accensione delle apparecchiature. La normativa mira a tutelare i consumatori e prevenire comportamenti irregolari nel settore del gioco.
Avevano le slot machine accese in orari non consentiti.I controlli dei carabinieri del Vco hanno portato a sanzioni per due locali che non hanno rispettato le norme sull'utilizzo delle macchinette per il gioco d'azzardo, che sono sottoposte ad una serie di regole ben precise. Nel corso dei. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Leggi anche: Ha una slot machine in più rispetto al regolamento (ma non solo): maxi multa di 6mila euro
Leggi anche: "La sostituzione delle slot machine non equivale a una nuova installazione": maxi multa annullata ad un bar
Slot Machine 2025: Innovazioni e Tecnologie Digitali.
Slot machine accese fuori orario: 6mila euro di multa per due bar - Avevano le slot machine accese in orari non consentiti. novaratoday.it
Furto e danni al bar Dolci Sorrisi di Casalmaggiore, via denaro e alimentari. I malviventi hanno anche divelto le slot machine, rubandone l'incasso e provocando danni enormi al locale. I titolari: «Abbiamo aperto da due mesi, abbiamo due bambini, siamo molt - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.