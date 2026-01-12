Slot machine accese fuori orario | 6mila euro di multa per due bar

Due bar del Vco sono stati multati di 6.000 euro ciascuno per aver tenuto accese le slot machine fuori dagli orari consentiti. I controlli dei carabinieri hanno verificato il rispetto delle normative sul gioco d’azzardo, che prevedono limiti precisi per l’accensione delle apparecchiature. La normativa mira a tutelare i consumatori e prevenire comportamenti irregolari nel settore del gioco.

