Slot machine accese fuori orario | 6mila euro di multa per due bar

Da novaratoday.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due bar del Vco sono stati multati di 6.000 euro ciascuno per aver tenuto accese le slot machine fuori dagli orari consentiti. I controlli dei carabinieri hanno verificato il rispetto delle normative sul gioco d’azzardo, che prevedono limiti precisi per l’accensione delle apparecchiature. La normativa mira a tutelare i consumatori e prevenire comportamenti irregolari nel settore del gioco.

Avevano le slot machine accese in orari non consentiti.I controlli dei carabinieri del Vco hanno portato a sanzioni per due locali che non hanno rispettato le norme sull'utilizzo delle macchinette per il gioco d'azzardo, che sono sottoposte ad una serie di regole ben precise. Nel corso dei. 🔗 Leggi su Novaratoday.itImmagine generica

