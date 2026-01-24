Chiuso bar a Monza per violazioni sanitarie | multa da 5mila euro e sequestro di tabacchi non autorizzati

Un bar di Monza è stato chiuso a seguito di un controllo sanitario, che ha portato alla multa di 5.000 euro e al sequestro di tabacchi non autorizzati. L’intervento, volto a verificare il rispetto delle normative, ha evidenziato irregolarità che hanno determinato la chiusura temporanea dell’attività. Questo episodio evidenzia l’importanza del rispetto delle norme sanitarie nel settore della ristorazione.

Quella che sembrava una serata come tante altre, si è trasformata in un incubo per il titolare di un bar di Monza che si è visto chiudere il locale a seguito di un maxi controllo.Nella serata di giovedì 22 gennaio, il proprietario si è visto bussare alla porta la polizia di Stato, la polizia.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Leggi anche: Raffica di controlli sulle strade: automobilisti sanzionati, in un caso multa da 5mila euro

Da Pisa a Ciriè con la patente sospesa da 10 anni a bordo di un'auto senza documenti: maxi-multa da 5mila euro per un 50enneUn uomo di 50 anni ha percorso circa 400 km da Pisa a Ciriè alla guida di un’auto priva di documenti, senza assicurazione e con la patente sospesa da dieci anni.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: CONTROLLO CONGIUNTO INTERFORZE PRESSO UN BAR DEL TERRITORIO DI MONZA- CHIUSO BAR DI MONZA PER RAGIONI IGIENICO SANITARIE - Questura di Monza e della Brianza | Polizia di Stato; Chiuso bar in Brianza per violazioni sanitarie: multa da 5mila euro e sequestro di tabacchi non autorizzati; Violazioni sulla sicurezza alimentare: multa e bar chiuso; Blitz notturno in un bar di Monza: scattano chiusura, sequestri e maxi sanzione.

Chiuso un bar a Monza per violazioni sanitarie: multa da oltre 5 mila euro e sequestro di tabacchi non autorizzatiL’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha invece proceduto al sequestro amministrativo di circa 20 pacchetti sei sigarette, che sono risultati essere di proprietà di altre tabaccherie. Al locale è ... monzatoday.it

Controllo interforze in un bar di Monza: locale chiuso per gravi carenze igienico-sanitarieControllo interforze a Monza il 22 gennaio: un bar chiuso per irregolarità igienico-sanitarie e violazioni amministrative ... lecconotizie.com

#Avellino scatenato: #Izzo chiuso, Pedro Felipe nel mirino. I biancoverdi sono pronti a piazzare un altro colpo. Ecco cosa sta succedendo #avellino #izzo #calciomercato #serieB #campaniafootball #mercato #irpinia #monza #armandoizzo #seriebkt #ac - facebook.com facebook