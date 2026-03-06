Al via l’indagine sul reddito e le condizioni di vita da parte dell’Istat

L’Istat ha avviato un’indagine che riguarda il reddito e le condizioni di vita delle persone in Italia. L’attività consiste nel raccogliere dati attraverso un censimento dedicato, con l’obiettivo di ottenere informazioni aggiornate sulle situazioni economiche e sociali della popolazione. L’indagine è in corso e coinvolge diverse aree del paese per raccogliere dati rappresentativi.

Arezzo, 6 marzo 2026 – . E’ in corso da parte dell’Istat il censimento sul reddito e le condizioni di vita. L’indagine ha come obiettivo la conoscenza sulla situazione sociale e sulla diffusione della povertà nei paesi dell’Unione Europea. “Gli indicatori previsti dal Regolamento” – si legge nella circolare – “sono incentrati sul reddito e l’esclusione sociale, in un approccio multidimensionale al problema della povertà, e con una particolare attenzione agli aspetti di deprivazione materiale”. L’Italia partecipa a tale sistema statistico con un’indagine sul reddito e le... 🔗 Leggi su Lanazione.it

