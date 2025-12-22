Istat reddito delle famiglie | Mezzogiorno fanalino di coda

Secondo i dati Istat, nel 2024 il reddito disponibile delle famiglie per abitante nel Mezzogiorno si attesta a 17,8 mila euro, il livello più basso del Paese. Questo valore rappresenta circa il 70% di quello del Centro-Nord, che si aggira intorno ai 25,9 mila euro. La situazione evidenzia le differenze economiche tra le diverse aree del Paese, con ripercussioni sulla qualità della vita e sulle opportunità di sviluppo.

Nel 2024 il reddito disponibile delle famiglie per abitante del Mezzogiorno (17,8mila euro) si conferma il più basso del Paese, il suo valore è di poco inferiore al 70% di quello del Centro-Nord (25,9mila euro). Lo comunica l'Istat nel rapporto 'Conti economici territoriali' relativo agli anni 2022-24. Si tratta di stime definitive dei Conti economici territoriali per il 2022, di quelle semi-definitive per il 2023 e di quelle preliminari per il 2024, coerenti con i dati nazionali diffusi a settembre 2025. Nel 2024, sottolinea l'Istat, le famiglie residenti nel Nord-ovest hanno registrato i l livello di reddito disponibile per abitante più elevato (27,1mila euro annui), seguite dal Nord-est (25,9mila euro) e dal Centro (24,1mila euro).

