benevento domenica ingresso gratuito al teatro romano

Domenica 4 gennaio 2026, il Teatro Romano di Benevento sarà aperto gratuitamente al pubblico in occasione della prima domenica del mese, nell’ambito dell’iniziativa nazionale “#domenicalmuseo” promossa dal Ministero della Cultura. Un’opportunità per visitare questo sito storico e approfondire la conoscenza del patrimonio archeologico locale in un giorno dedicato alla cultura.

Domenica 4 gennaio 2026 il Teatro Romano di Benevento sarà visitabile gratuitamente in occasione della prima domenica del mese, grazie all'iniziativa nazionale "#domenicalmuseo" promossa dal Ministero della Cultura. Le domeniche gratuite del 2025 hanno registrato una partecipazione ampia e costante, contribuendo in maniera significativa a rafforzare la conoscenza del Teatro Romano e ad avvicinare un pubblico sempre più numeroso a uno dei monumenti simbolo della città. Un riscontro positivo che trova conferma nei dati complessivi di affluenza.

