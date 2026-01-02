Benevento domenica ingresso gratuito al Teatro Romano
Domenica 4 gennaio 2026, il Teatro Romano di Benevento sarà aperto gratuitamente al pubblico in occasione della prima domenica del mese, nell’ambito dell’iniziativa nazionale “#domenicalmuseo” promossa dal Ministero della Cultura. Un’opportunità per visitare questo sito storico e approfondire la conoscenza del patrimonio archeologico locale in un giorno dedicato alla cultura.
Tempo di lettura: < 1 minuto Domenica 4 gennaio 2026 il Teatro Romano di Benevento sarà visitabile gratuitamente in occasione della prima domenica del mese, grazie all’iniziativa nazionale “#domenicalmuseo” promossa dal Ministero della Cultura. Le domeniche gratuite del 2025 hanno registrato una partecipazione ampia e costante, contribuendo in maniera significativa a rafforzare la conoscenza del Teatro Romano e ad avvicinare un pubblico sempre più numeroso a uno dei monumenti simbolo della città. Un riscontro positivo che trova conferma nei dati complessivi di affluenza. Nel corso del 2025, il Teatro Romano di Benevento ha infatti accolto 34. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: 'Domenica al museo', ingresso gratuito nei Musei nazionali
Leggi anche: Domenica al Museo, 7 dicembre ingresso gratuito al Parco Archeologico di Ercolano
Domenica 4 gennaio: musei gratis a Napoli e in Campania; Musei gratis a Napoli e in Campania il 4 gennaio 2026 per “la Domenica al Museo”; Fiamma Olimpica, Presepi Viventi, tombolate e cori natalizi: gli eventi del week end a Benevento e nel Sannio; Cronaca - Natale di solidarietà. La Benemerita di Benevento al fianco delle famiglie del Sannio.
DOMENICA 4 GENNAIO 2026 INGRESSO GRATUITO AL TEATRO ROMANO DI BENEVENTO. UN LUOGO SEMPRE PIÙ CONOSCIUTO E VISSUTO - Domenica 4 gennaio 2026 il Teatro Romano di Benevento sarà visitabile gratuitamente in occasione della prima domenica del mese, grazie all’iniziativa nazionale “#domenicalmuseo” promossa dal Ministero ... msn.com
Domenica al museo 4 gennaio 2026: ingressi gratuiti e orari in Piemonte - Domenica 4 gennaio 2026 torna la Domenica al Museo: ingresso gratuito nei musei statali del Piemonte. mentelocale.it
Musei gratis in Campania con le iniziative del Ministero della Cultura - Ingresso gratuito in Campania il primo e il 6 gennaio con le iniziative del Ministero della Cultura. 2anews.it
Pino Daniele - SARÁ - Teatro Romano Benevento - Area Medina
TEATRO ROMANO DI BENEVENTO DOMENICA 4 GENNAIO 2026 INGRESSO GRATUITO UN LUOGO SEMPRE PIÙ CONOSCIUTO E VISSUTO Domenica 4 gennaio 2026 il Teatro Romano di Benevento sarà visitabile gratuitamente in occasione della prima - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.