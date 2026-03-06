Al referendum voto Sì dice Andrea Reale giudice e membro del direttivo dell' Anm

Un giudice e membro del direttivo dell’Associazione Nazionale Magistrati ha annunciato il suo voto Sì al referendum. Dopo aver valutato attentamente la riforma costituzionale, ha dichiarato di aver preso questa decisione dopo una lunga riflessione e di aver avuto alcuni dubbi su alcuni aspetti del testo. La sua opinione si basa su un’analisi personale e approfondita della questione.

Il giudice della Corte d'appello di Catania: "La separazione delle carriere consente la piena attuazione del principio del giusto processo. Il sorteggio è un fortissimo antidoto alle degenerazioni correntizie" Mantovano vede lo spettro di Renzi sul referendum. L'avviso di Baldassarre: "Governo troppo prudente" Il Csm usa il sorteggio per i concorsi dal 2017. Ma l'Anm non si indigna "Al referendum voterò Sì. La scelta è frutto di una lunga riflessione, perché su alcuni aspetti della riforma costituzionale avevo dei forti dubbi. Ma il confronto con autorevoli giuristi, avvocati e colleghi mi ha convinto del fatto che nel testo della riforma vengono preservate tutte le prerogative di autonomia e indipendenza della magistratura oggi esistenti".