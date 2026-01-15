Referendum l’esposto del Sì in Procura | Sequestrare i manifesti dell’Anm creano allarme sociale per manipolare il voto

Il referendum rappresenta un momento importante di partecipazione democratica. Tuttavia, recenti affermazioni e iniziative, come l’esposto del Sì in Procura, sollevano questioni sulla veridicità di alcune informazioni diffuse, con il rischio di creare allarme sociale e influenzare il voto. È fondamentale basare il dibattito su dati certi e su un’informazione equilibrata, per garantire un processo elettorale trasparente e rispettoso delle norme.

“Una notizia palesemente falsa e tendenziosa, finalizzata unicamente a manipolare l’opinione pubblica e a ingenerare nel corpo elettorale un timore del tutto infondato circa le conseguenze della riforma costituzionale, così da influenzarne il voto”. La ventilata denuncia contro i manifesti referendari dell’ Associazione nazionale magistrati alla fine è arrivata davvero: a firmarla è Giorgio Spangher, professore emerito di Procedura penale alla Sapienza di Roma e presidente del comitato “ Pannella-Sciascia-Tortora ” per il Sì alla riforma Nordio, promosso dal Partito radicale. L’esposto presentato alla Procura di Roma chiede il “ sequestro preventivo dei manifesti, degli spot e di ogni altro materiale propagandistico” con il messaggio scelto dal comitato Giusto dire No, promosso dall’Anm: “ Vorresti giudici che dipendono dalla politica? “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

