Lucia Tancredi presenta “Ersilia e le altre”, un racconto che si sviluppa tra i vicoli di una Milano in trasformazione. La protagonista, Ersilia, si muove in una città che corre verso la modernità, mentre ai margini si celano povertà e sfruttamento. Un’opera che esplora le contraddizioni di un’epoca di cambiamenti, offrendo uno sguardo sobrio sulla realtà quotidiana delle persone che vivono ai margini della città.

Ersilia cammina tra i vicoli di una Milano in corsa verso la modernità, ma che nasconde ai margini miseria e sfruttamento. Intorno a lei bambine sole, donne senza diritti, corpi invisibili. Da lì nasce un’idea che diventa movimento. Domani alle 18, alla Libreria Il Catalogo di Pesaro, Lucia Tancredi presenta il suo ultimo libro, Ersilia e le altre (Ponte alle Grazie, 2025), dialogando con Silvia Sinibaldi. Un romanzo corale che restituisce voce alle origini del femminismo italiano. Professoressa Tancredi, chi era Ersilia Bronzini Majno? "Ersilia Bronzini Majno è la donna che nel 1899 fonda a Milano l’ Unione Femminile, la prima organizzazione femminista in Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

