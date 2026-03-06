Al PalaPellicone di Ostia il seminario di autodifesa femminile

Giovedì 12 marzo al PalaPellicone di Ostia si svolgerà il seminario gratuito Guardian Girls, organizzato presso il Centro Olimpico Fijlkam. L’evento, rivolto alle donne, combina tecniche di karate e difesa personale con l’obiettivo di sensibilizzare sulla prevenzione della violenza di genere. Partecipanti di diverse età e background si riuniranno per apprendere strategie di autodifesa in un contesto pratico e dedicato.

L'iniziativa che unisce il karate e la difesa personale per promuovere consapevolezza e contrastare la violenza di genere ed è aperto si terrà il prossimo 12 marzo “Siamo entrambe molto entusiaste per il seminario del 12. Vogliamo mettere a disposizione tutta la nostra esperienza, consapevoli di quanto sia fondamentale, oggi, offrire a tutte le donne strumenti concreti per sentirsi più sicure nella società e nella quotidianità. Questa è un’attività proposta da donne per le donne. Conosciamo bene quali sono i limiti, le paure e le difficoltà che si possono incontrare. Ma, altrettanto profondamente, e proprio in quanto donne, conosciamo anche le potenzialità, la forza e la capacità di reazione che ognuna possiede. 🔗 Leggi su Romatoday.it

