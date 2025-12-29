Ostia al PalaPellicone i CTR Games di Karate Giovanile | tutti i risultati

Al PalaPellicone di Ostia Lido si sono svolti i CTR Games di Karate Giovanile, un evento che ha visto una partecipazione numerosa e qualificata. La competizione ha rappresentato un momento importante per i giovani atleti, offrendo uno spazio per confrontarsi e crescere nel settore. Di seguito, vengono presentati tutti i risultati ufficiali della manifestazione.

Ostia – E’ tornato e con successo di partecipazioni il CTR Games di Karate Giovanile al PalaPellicone di Ostia Lido. tantissimi gli atleti che si sono sfidati sui tatami lidensi (le migliori espressioni dei settori giovanili italiani, con 249 atleti di 111 società) e nella giornata di ieri, unico programma di competizione. Si sono affrontate 4 rappresentative italiane: il CTR Nord, con atleti provenienti da Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino, Liguria, Veneto e Friuli Venezia Giulia; il CTR Centro, composto da Emilia-Romagna, Sardegna, Toscana, Abruzzo, Marche, Umbria e Lazio; il CTR Sud, che riunisce Sicilia, Puglia, Molise, Calabria, Campania e Basilicata; e infine il Team Italia, rappresentativa nazionale giovanile Fijlkam. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

