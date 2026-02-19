Lotta Olimpica al PalaPellicone di Ostia i Campionati Italiani Under 17

Il Campionato Italiano Under 17 di Lotta Olimpica si terrà al PalaPellicone di Ostia, dove si sfideranno i giovani atleti il 21 e 22 febbraio. La gara nasce dalla crescente passione per questa disciplina tra i ragazzi e mira a scoprire i futuri campioni. Le iscrizioni sono già arrivate da diverse regioni italiane, portando una vasta gamma di tecnici e allenatori. La manifestazione si svolge in una struttura moderna, pronta ad accogliere i combattenti e il pubblico. Molti appassionati attendono con entusiasmo questo evento di fine settimana.

Ostia, 19 febbraio 2026 – E' tutto pronto per i Campionati Italiani Under 17 di Lotta Olimpica. La competizione si svolgerà da sabato 21 e domenica 22 febbraio, al PalaPellicone di Ostia Lido. Oltre 400 lottatrici e lottatori si daranno battaglia sportiva sulle materassine lidensi per il titolo nazionale giovanile. Le specialità saranno quelle della lotta libera maschile e femminile, insieme alla lotta greco-romana. Nel torneo del 2025, vinse la società 'Lottatori Livornesi' nella libera maschile. Nella greco-romana trionfarono il Lotta Club Rovereto nella femminile e il CUS Torino nella maschile.