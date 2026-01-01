Il Museo archeologico nazionale e la Necropoli dei Monterozzi di Tarquinia offrono visite guidate gratuite il 3 e 5 gennaio, alle 10 e alle 12. Un’opportunità per scoprire il patrimonio storico e archeologico di Cerveteri e Tarquinia, valorizzando il patrimonio culturale della regione. Partecipazione aperta a tutti, senza prenotazione, per conoscere da vicino le testimonianze dell’antica civiltà etrusca.

Il parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia inaugura il nuovo anno con due giornate di visite guidate gratis, sabato 3 e lunedì 5 gennaio, alle ore 10 e alle ore 12. Le visite offrono l'occasione unica di immergersi nella storia millenaria della civiltà etrusca in un momento di pausa e. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - Visite guidate gratis al Museo archeologico nazionale e alla Necropoli dei Monterozzi di Tarquinia

