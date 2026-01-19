A scuola piove dal soffitto I termosifoni sono rotti e si fa lezione al freddo | la protesta degli studenti dei licei di Roma

Da rientro post-vacanze di Natale, alcuni licei di Roma affrontano difficoltà legate alle condizioni degli ambienti scolastici, con aule fredde e termosifoni rotti. La situazione sta generando disagio tra studenti e insegnanti, evidenziando la necessità di interventi tempestivi per garantire un ambiente di apprendimento adeguato e sicuro.

Dal rientro in classe dopo le vacanze di Natale, in diverse scuole superiori di Roma si fa lezione al freddo. Termosifoni non funzionanti, infiltrazioni d’acqua e aule in parte inagibili hanno spinto studenti e studentesse a scioperare. Una mobilitazione partita il 7 gennaio e che, giorno dopo giorno, sta coinvolgendo sempre più istituti della Capitale. Complice il maltempo, in molti edifici scolastici sono emerse criticità strutturali che vanno dagli allagamenti ai problemi agli impianti di riscaldamento. Ma anche ora che la pioggia si è fermata, i disagi restano. E in sempre più scuole studenti e studentesse hanno deciso di passare all’azione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

A Palermo, una scuola per l'infanzia ha segnalato il malessere di una bambina di 4 anni causato dal freddo. La dirigente scolastica ha denunciato che i termosifoni sono rotti da 13 anni, evidenziando una situazione di evidente disagio e criticità nelle condizioni dell'edificio scolastico.

