Dal 14 marzo al 31 maggio 2026, il Castello di Gesualdo ospita la mostra “Et Ego Campana – Il Tempo in Risonanza”. L’esposizione trasforma gli ambienti storici del castello in uno spazio in cui suono, materia e colore si incontrano, creando un’esperienza sensoriale. L’evento coinvolge artisti e visitatori, invitandoli a esplorare il rapporto tra il tempo e le percezioni artistiche in un contesto storico.

In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Il Castello di Gesualdo torna a essere luogo vivo di creazione e memoria. Dal 14 marzo al 31 maggio 2026 il maniero ospita “ET EGO CAMPANA – Il Tempo in Risonanza”, una mostra che trasforma gli spazi storici del castello in una partitura sensibile dove suono, materia e colore dialogano in un’unica esperienza immersiva. Promossa da Irpinia Escape e patrocinata dal Comune di Gesualdo, l’esposizione è curata da Armando Fusco e nasce come progetto capace di intrecciare patrimonio storico, memoria sonora e ricerca artistica contemporanea. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

“Ego”, un percorso che intreccia musica e pittura: la mostra di Giuliano Galli al Caffè Cavour di TerniUn percorso intimo, emotivo, che intreccia pittura e musica in un unico racconto.

La Galleria La Madeleine presenta la mostra “Oltre l’immagine” dedicata al fotografo Vittorio CampanaVenerdì 20 febbraio alle ore 18, presso la Galleria d’arte La Madeleine, sarà inaugurata “Oltre l’immagine”, mostra personale dell’artista romano...

Approfondimenti e contenuti su Al Castello di Gesualdo la mostra Et....

Temi più discussi: Al Castello di Gesualdo la mostra Et Ego Campana – Il Tempo in Risonanza; Venosa si prepara a vivere una serata storica per i 460 anni del genio di Carlo Gesualdo. Ecco il programma; Festa della Donna tra i vicoli di Gesualdo: un viaggio tra arte e leggenda; Io e l’altro. Il Conservatorio al Teatro Gesualdo di Avellino.

«Cuore», al castello di Gesualdo una mostra sull'organo della vita e delle emozioniEmozioni, sentimenti e paure sono nel cuore. Ma perchè ? Perchè il cuore è l'organo del corpo umano che per antonomasia custodisce emozioni, sentimenti, paure e tanto altro? Perché proprio il cuore e ... ilmattino.it

Verbavelata, al castello di Gesualdo una mostra d'arte sul corpo delle donnePer l'8 marzo il castello di Gesualdo, in provincia di Avellino, ospita la mostra Verba Velata dell'artista Vivian Belmonte nel castello di Gesualdo. Un ciclo di opere di arte contemporanea con ... rainews.it

UFFICIALE 2026 Princeton University sceglie ancora Gesualdo per i suoi seminari. Da giugno, per sei settimane, il Castello si anima con giovani studenti internazionali: studio, confronto, futuro. Grazie a Cara Reichel e Peter Mills “Prospect Theatre Ne - facebook.com facebook