Negli ultimi vent’anni, Napoli ha visto aprire numerose mostre dedicate alle donne nell’arte. Tra queste, quella di Artemisia Gentileschi, allestita nel 2022-’23 alle Gallerie d’Italia, ha attirato molta attenzione. La città si conferma un punto caldo per esposizioni su figure femminili, anche se la varietà di approcci e temi resta molto ampia.

Ma quante mostre hanno dedicato negli ultimi venti anni ad Artemisia Gentileschi? È davvero difficile stargli dietro, ma almeno quella del 2022-’23 tenutasi alle Gallerie d’Italia a Napoli non era una banale rassegna di opere dell’artista, segnando un importante momento di ricerca e riflessione. Nella stessa sede è ora aperta, fino al 22 marzo, in ideale continuità, l’ambiziosa Donne nella Napoli spagnola. Un altro Seicento (a cura di Antonio Ernesto Denunzio, Raffaella Morselli, Giuseppe Porzio, Eve Straussman-Pflanzer), assolutamente da vedere. La mostra si pone come obiettivo quello di indagare il «ruolo delle donne nelle arti» in quel secolo nella metropoli del Sud, senza concentrarsi ‘solo’ sulle pittrici. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Napoli spagnola, donne nell’arte, una casistica troppo variegata

Approfondimenti su Napoli Spagnola Donne

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Napoli Spagnola Donne

Argomenti discussi: Napoli spagnola: l'arte al femminile; Donne nella Napoli spagnola. Un altro Seicento; Alle gallerie d’italia apertura gratuita domenica 1° febbraio ed eventi in occasione di carnevale e san valentino; Radio Techetè racconta le donne in pittura.

Napoli spagnola: l'arte al femminileUn’altra figlia d’arte è la napoletana Elena Recco, che il De Dominici definisce brava pittrice, esperta in nature morte, così come lo era suo padre Giuseppe. Per la sua abilità la Recco fu chiamata ... doppiozero.com

Donne nella Napoli spagnola. Un altro SeicentoPresso le sale delle Gallerie d'Italia di Napoli, fino al 22 marzo 2025, sarà possibile visitare la mostra Donne nella Napoli spagnola. Un altro Seicento. L'allestimento si compone di 69 opere ... regione.campania.it

Alle Gallerie d’Italia di Napoli è visitabile la mostra Donne nella Napoli spagnola - facebook.com facebook

“Donne nella Napoli spagnola. Un altro Seicento” la mostra a #Napoli fino al 22 marzo 2026 . x.com