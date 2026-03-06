Akragas di nuovo in campo Catania | A Scicli servirà una grande partita

L’Akragas torna in campo dopo la Coppa Italia e si prepara per la trasferta contro lo Scicli, in programma sabato 7 marzo alle 15,30. Il tecnico Seby Catania ha parlato di una sfida difficile e ha sottolineato che sarà necessaria una grande prestazione per ottenere un risultato positivo. La squadra si sta concentrando su questa partita, che rappresenta un'importante occasione nel campionato.

Archiviata la parentesi di Coppa Italia, l'Akragas torna subito a concentrarsi sul campionato. I biancazzurri sono attesi dalla trasferta sul campo dello Scicli in programma sabato 7 marzo alle 15,30, una gara che il tecnico Seby Catania presenta con grande prudenza alla vigilia. "Sarà una partita difficile – dice l'allenatore – contro una squadra che deve salvarsi e che in casa è sempre molto temibile. Ma i ragazzi stanno bene e stanno esprimendo un buon calcio. Se vogliamo continuare a rosicchiare punti dobbiamo pensare solo alla vittoria, sempre con il massimo rispetto per lo Scicli". L'Akragas arriva all'appuntamento dopo la convincente vittoria ottenuta pochi giorni fa al Totò Russo di Aragona, dove la squadra ha superato 3-1 l'Orlandina nell'andata dei quarti di Coppa Italia Promozione.