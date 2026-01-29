Serie C | Ascoli-Livorno le probabili formazioni Venturato | Partita difficile servirà una grande prestazione

Da livornotoday.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver conquistato due vittorie di fila, il Livorno si prepara alla trasferta contro l’Ascoli. Gli amaranto di Venturato sanno che sarà una partita difficile e chiedono una grande prestazione per continuare il momento positivo. Dopo aver battuto Vis Pesaro e Guidonia, il Livorno si avvicina sempre di più alla zona playoff, ma ora il vero impegno sarà sul campo dell’Ascoli.

Due vittorie consecutive, nel corso di questa stagione, il Livorno non le aveva mai ottenute. Gli amaranto, dopo il blitz di Guidonia, sono riusciti a ripetersi contro la Vis Pesaro, portandosi a +4 dalla zona playout ed avvicinandosi a quella playoff. Alle porte, però, c'è una sfida.🔗 Leggi su Livornotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Ascoli Livorno

Serie C | Livorno-Arezzo, le probabili formazioni. Venturato: "Partita difficile, servirà un/a prestazione importante"

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Ascoli Livorno

Argomenti discussi: Serie C | Ascoli-Livorno, le probabili formazioni. Venturato: Partita difficile, servirà una grande prestazione; Ascoli-Livorno: formazioni, dove vederla in tv e streaming; Serie C, Ascoli: c’è il Perugia. Samb con la Pianese. Vis a Livorno; Serie C | Ascoli-Livorno, trasferta vietata ai tifosi amaranto.

serie c ascoli livornoAscoli-Livorno: dove vedere gratuitamente la sfida di Serie CAscoli–Livorno si presenta come un confronto ad alta difficoltà per gli amaranto, chiamati a confermare i recenti progressi su uno dei campi più impegnativi del girone ... msn.com

serie c ascoli livornoSerie C | Ascoli-Livorno, le probabili formazioni. Venturato: Partita difficile, servirà una grande prestazioneDue vittorie consecutive, nel corso di questa stagione, il Livorno non le aveva mai ottenute. Gli amaranto, dopo il blitz di Guidonia, sono riusciti a ripetersi contro la Vis Pesaro, portandosi a +4 d ... today.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.