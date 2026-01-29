Serie C | Ascoli-Livorno le probabili formazioni Venturato | Partita difficile servirà una grande prestazione

Dopo aver conquistato due vittorie di fila, il Livorno si prepara alla trasferta contro l’Ascoli. Gli amaranto di Venturato sanno che sarà una partita difficile e chiedono una grande prestazione per continuare il momento positivo. Dopo aver battuto Vis Pesaro e Guidonia, il Livorno si avvicina sempre di più alla zona playoff, ma ora il vero impegno sarà sul campo dell’Ascoli.

Due vittorie consecutive, nel corso di questa stagione, il Livorno non le aveva mai ottenute. Gli amaranto, dopo il blitz di Guidonia, sono riusciti a ripetersi contro la Vis Pesaro, portandosi a +4 dalla zona playout ed avvicinandosi a quella playoff. Alle porte, però, c'è una sfida.

