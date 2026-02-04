Da oggi l’intelligenza artificiale entra negli studi medici italiani. OpenAI ha annunciato il lancio di ChatGPT Salute, suscitando reazioni divise tra medici e pazienti. Mentre alcuni vedono in questa novità un aiuto per semplificare le diagnosi e le consulenze, altri temono rischi legati alla qualità delle informazioni e alla privacy. La novità potrebbe cambiare il modo di accedere alle cure, ma resta da capire come verrà regolamentata e quali saranno le prime conseguenze pratiche.

L’annuncio di OpenAI sul lancio di ChatGPT Salute ha acceso un dibattito che va ben oltre la tecnologia. Salute, dati sensibili, fiducia nel medico e nuove disuguaglianze: tutto converge in uno strumento che promette di “mettere ordine” nell’informazione sanitaria, senza sostituirsi ai professionisti. Ma è davvero così? A fare chiarezza è Mario Moroni, divulgatore e analista dei trend digitali e dell’innovazione, con un focus su intelligenza artificiale, media e impatto tecnologico sulla società, che in un’analisi lucida mette in fila benefici, rischi e implicazioni di lungo periodo. Perché OpenAI punta sulla salute? Secondo Moroni, la mossa rientra in una strategia precisa: " OpenAI sta ‘verticalizzando’ i comportamenti più comuni degli utenti, creando strumenti ad hoc». 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ChatGPT Salute: l’AI entra nello studio medico. Guida ai rischi e alle promesse

Approfondimenti su ChatGPT Salute

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Nasce ChatGpt Salute, Open AI rassicura: Non sostituirà i medici

Ultime notizie su ChatGPT Salute

Argomenti discussi: Da ChatGPT Salute a MIA: l'AI in campo medico, ma solo a certe condizioni; Salute Artificiale. Il 94% degli italiani cerca online, e 1 su 7 cambia terapia senza consultare il medico. I giovani preferiscono l'AI a Google; Curarsi con l’intelligenza artificiale? Le novità in ambito salute, tra limiti e benefici; ChatGPT Salute lanciato in Australia, dubbi sulla sicurezza.

ChatGPT Salute: l’AI entra nello studio medico. Guida ai rischi e alle promesseDalla sintesi dei referti all’effetto specchio: cosa cambia per i pazienti, perché OpenAI punta sulla salute e quali sono i confini da non superare secondo l’analisi di Mario Moroni. quotidiano.net

Salute Artificiale. Il 94% degli italiani cerca online, e 1 su 7 cambia terapia senza consultare il medico. I giovani preferiscono l’AI a GoogleIl 94% degli italiani cerca informazioni mediche online. Il 43% usa già ChatGPT e l'AI generativa per la salute. Il 14% modifica le terapie senza consultare il medico. quotidianosanita.it

La rivoluzione dell'intelligenza artificiale nella salute: il nuovo coach digitale di Apple e ChatGPT - facebook.com facebook

Una mia intervista concessa a @MonicaPanetto per #ilbolive #ilbo Magazine dell' Università di Padova sul recente lancio di Chatgpt Salute. "Dove sono le prove" Sembra che oggi non se lo chieda più nessuno. ilbolive.unipd.it/it/news/mondo-… @Ma x.com