Giada, una giovane danzatrice paralimpica, ha trasformato la sua esperienza da bersaglio di bulli in un gesto di grande significato. Ha partecipato come tedofora durante la cerimonia olimpica, portando avanti il suo sogno. La sua storia, fatta di talento e determinazione, motiva molti giovani a non arrendersi di fronte alle difficoltà e a perseguire i propri obiettivi.

Da bersaglio dei bulli a tedofora paralimpica. Il sogno di Giada si è realizzato. E ispira tante e tanti giovani come lei a non mollare mai, che poi è la fiamma che incendia il fisico, la mente e lo spirito di tutti gli atleti olimpici e paralimpici come lei. Giada Canino ha 20 anni, abita a Calolziocorte e balla da quando ne aveva 3. Ha la trisomia 21, la sindrome di Down. I dottori dicevano a mamma Lella e da papà Elio che avrebbe avuto un’esistenza complicata. Invece Giada ha sempre vissuto serenamente. Perché la trisomia 21 per Giada e per chi le vuole bene, non è diversità, non è disabilità: è peculiarità, è essere chi è. Giada vive... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ai bulli risponde con il talento. La danza di Giada ispira tutti

