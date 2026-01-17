La Cisl Fp risponde ai dirigenti fuoriusciti | Tutti avevano ricevuto incarichi di rilievo
La Cisl Fp di Ancona commenta le recenti dimissioni di alcuni dirigenti, sottolineando che tutti avevano ricoperto incarichi di rilievo all’interno dell’organizzazione. La questione nasce in risposta alle divergenze con le decisioni prese dalla segreteria generale, evidenziando la continuità e la trasparenza nelle scelte dirigenziali. La precisazione mira a chiarire il contesto e a mantenere un confronto costruttivo sulla gestione interna.
Eppure «tali dipartimenti non sono mai divenuti operativi, né è stata garantita una partecipazione costante agli organismi statutari della Federazione, incluso il consiglio generale regionale, anche in presenza dei segretari nazionali» ANCONA – Torniamo a parlare dei dirigenti fuoriusciti dalla Cisl Fp nei giorni scorsi, in quanto in contrasto con le scelte decise dalla segreteria generale. Un caso che riguarda un totale di 6 ormai ex figure di spicco, sparse in 4 province, compresa quella di Ancona. Ebbene, a riguardo delle dichiarazioni formulate da diversi di loro «La Cisl Fp Marche respinge con fermezza – è scritto nel comunicato - le accuse formulate e ritiene necessario fornire una corretta ricostruzione dei fatti». 🔗 Leggi su Anconatoday.it
