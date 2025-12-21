Chi è Nikita Perotti il talento della danza che Ballando con le stelle 2025 ha appena consacrato

Nikita Perotti ha conquistato la vittoria nell’edizione 2025 di Ballando con le stelle ballando in coppia con la conduttrice Andrea Delogu. Il traguardo è arrivato nella serata finale del 20 dicembre, quando i due hanno ottenuto il 55% delle preferenze, battendo Francesca Fialdini e Giovanni Pernice nella sfida decisiva. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Delogu (@andrealarossa) Il giovane danzatore piemontese, nato a Chivasso (Torino) il 22 marzo 1998, è diventato in pochi anni uno dei volti più apprezzati del celebre programma di Rai 1. Alto un metro e ottanta, ha trasformato la passione ereditata dalla madre Veronika Pigoreva, originaria della Russia, in una professione di successo nel mondo della danza sportiva. 🔗 Leggi su Cultweb.it

